Отбывшего наказание за покушение на Кадырова чеченца арестовали по делу об убийстве после драки в «Неолите»

Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 14 апреля Лорса Хамиева по делу об убийстве мужчины после драки со стрельбой в кафе «Неолит», передает ТАСС. Заседание состоялось 19 февраля, отмечает «МК». Около 10 лет назад Хамиева приговорили к 8 годам по обвинению в подготовке покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Тело погибшего от огнестрельных ранений 53-летнего таксиста нашли в ночь с 14 на 15 февраля, пишет ТАСС. Азербайджанское отделение агентства Sputnik называло погибшего Оруджевым Гарибом Али оглы в опубликованной днем 15 февраля заметке.

При этом «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что Оруджева якобы убили через день после драки в «Неолите», вечером 15 февраля, — подкараулили и расстреляли в упор. По данным газеты, Оруджев был одним из тех, кто заставил извиняться на камеру чеченца, ставшего зачинщиком конфликта.

35-летнего Хамиева задержали инспекторы ДПС 16 февраля на трассе в Ростовской области, говорили источники ТАСС. Вместе с ним 19 февраля арестовали 33-летнего Хамида Джабраилова, отмечает «МК», а всего по делу были задержаны пять человек. Остальным троим продлили срок задержания на 72 часа.

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Напомним, 14 февраля на юго-востоке Москвы около кафе «Неолит» на улице Курьянова в районе Печатники произошла массовая драка. По словам арендатора кафе, азербайджанца Яшара Алиева, к заведению пришли около 40-50 чеченцев в масках и устроили стрельбу. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), были задержаны 18 человек.

В 2009 году Хамиева приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на Рамзана Кадырова и хранении оружия (ст. 277, ст. 222 УК). Его и еще двух фигурантов дела в начале обвиняли в подготовке теракта на 9 мая 2007 года в Москве, однако затем обвинение переквалифицировали. В подготовке покушения признали виновным только Хамиева: Умара Батукаева осудили на 5 лет за незаконное хранение оружия, а Руслана Мусаева оправдали.