«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Поскольку результат первой встречи команд был 1:0 в пользу турецкого клуба, «Зенит» вышел в 1/8 турнира.

За «Зенит» гол забил Магомед Оздоев (на 4-й минуте) и два — Сердар Азмун (на 37-й и 76-й минутах). Среди гостей отличился Мехмет Топал (43-я минута).

«Краснодар» также прошел в следующий этап, окончив матч с немецким «Байером» со счетом 1:1. Голы забили нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на 84 минуте и Чарлес Арангис за «Байер» на 87 минуте. Их первый матч в Краснодаре завершился ничьей 0:0.