Гуайдо подписал первый указ в качестве самопровозглашенного президента Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал первый указ в качестве самопровозглашенного президента страны, об этом сообщается в его твиттере.

#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW — Juan Guaidó (@jguaido) February 22, 2019

В документе говорится о поставке гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы и открытии для этой цели всех границ.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией, сообщало El Nacional. По его словам, это связано с тем, чтобы избежать каких-либо провокаций 23 февраля, когда планируется прибытие на территорию страны гуманитарной помощи. Мадуро во время выступления также не исключил закрытия границы с Колумбией. До этого, сообщало Reuters, Венесуэла закрыла границы с тремя островами в Карибском море: Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Госдепартамент CША в твиттере сообщал, что первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла на территорию Колумбии.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.