Приморский краевой суд оставил под арестом зампреда Сибирского отделения РАН по делу о растрате

Приморский краевой суд отклонил апелляцию на арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Накануне была рассмотрена апелляционная жалоба защиты Благодыря на решение Фрунзенского районного суда Владивостока об аресте до 8 апреля. Приморский краевой суд оставил решение в силе», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, Благодыря задержали 14 февраля в Новосибирске. На следующий день агентство Primamedia сообщало, что его конвоировали во Владивосток.

Зампреду Сибирского отделения РАН предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата») с применением ч. 4 ст. 33 УК («Виды соучастников преступления»), предполагающей подстрекательство другого лица к совершению преступления. Впоследствии суд во Владивостоке арестовал Благодыря на два месяца.

Сообщалось, что поэтому же делу проходит директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Виктор Милуш. Милушу предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). В декабре прошлого года ему продлили арест до 28 февраля 2019 года.