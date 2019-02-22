Запуск спутников OneWeb вновь перенесли

Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане отложили как минимум на сутки, сообщил глава компании OneWeb Грег Уайлер в своем твиттере.

At least one day slip for the launch. Ugh. Glad to see EgyptSat-A launch was successful, but need to review more data on that launch before proceeding. Waiting patiently 😬 — Greg Wyler (@greg_wyler) February 21, 2019

«Рад, что запуск спутника EgyptSat-A был успешным, но перед тем, как продолжить, необходимо изучить больше данных об этом запуске, прежде чем продолжить. Терпеливо жду», — написал он.

РИА Новости сообщало, что накануне ракета «Союз-2.1б» со спутником EgyptSat-A стартовала с космодрома Байконур. Разгонный блок «Фрегат» отделился со спутником от третьей ступени ракеты-носителя и штатно вышел на орбиту.

Два источника агентства в ракетно-космической отрасли утверждали, что при запуске Egyptsat-A на этапе работы третьей ступени «Союза» могла произойти нештатная ситуация. При этом в сообщении госкорпорации «Роскосмос» говорится, что «отделение спутника от разгонного блока прошло штатно после двух включений маршевой двигательной установки в строгом соответствии с циклограммой полета».

Ранее запуск первых спутников в рамках программы OneWeb уже переносили. Тогда старт отложили после обнаружения у ракеты «Союз» дефектов с разгонным блоком «Фрегат».

Напомним, OneWeb планирует создать группировку спутников, которая могла бы создать доступ в интернет из любой точки Земли благодаря охвату всей поверхности планеты.