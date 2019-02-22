Mediascope: телерейтинг послания Путина в Москве стал самым низким за последние годы

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Mediascope, проводившей исследование в Москве.

Издание отмечает, что послание транслировалось в прямом эфире на пяти каналах: на «Первом», «России 1», «России 24», «Москве 24» и «360». Согласно данным Mediascope, его посмотрели 5,9% москвичей, это примерно 0,87 млн человек и 39% жителей столицы, которые в этом время смотрели телевизор.

По информации компании, в прошлом году послание смотрели 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей), в 2016-м — 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м — 8,7% (47,6%). Как отмечает «Коммерсант», в 2017 году послание президента не оглашалось. Согласно исследованиям Mediascope, самым популярным у телезрителей стало послание 2014 года. Его смотрел почти каждый десятый москвич и примерно каждый второй телезритель столицы.

По данным Mediascope, другие форматы с участием президента более популярны. Ежегодную пресс-конференцию Путина, прошедшую 20 декабря 2018 года, смотрели 11,3% москвичей, что составляет 64% столичных телезрителей, а прямую линию смотрели 8,3% жителей Москвы (54,6% телезрителей города).

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал о снижении рейтинга доверия Путину до исторического минимума со вступления его в должность президента в 2000 году. При этом, согласно результатам исследования ВЦИОМ, Путин продолжает возглавлять рейтинг доверия.