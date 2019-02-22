Крымская коллегия адвокатов планирует сегодня исключить защитника Эмиля Курбединова

Крымская центральная коллегия адвокатов намерена провести сегодня, 22 февраля, заседание президиума и исключить защитника Эмиля Курбединова из коллегии.

Минюст постановил исключить адвоката на основании двух административных дел, которые возбудили против него по обвинению по статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) за одинаковые публикации в Facebook и «ВКонтакте», сделанные в 2013 году.

Курбединов дважды подвергался административному аресту, и после второго Минюст предписал Крымской центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года исключить его. Курбединов обжаловал решение Минюста в судебном порядке, однако сама коллегия этого не делала.

В предписании Минюста указывалось, что Курбединов не может являться членом или учредителем адвокатской коллегии. При этом свой адвокатский кабинет он мог бы открыть лишь при наличии пятилетнего стажа работы, который исчисляется с момента распространения российского законодательства в Крыму. Защищавший Курбединова в суде адвокат Алексей Ладин расценил решение Минюста как фактическое лишение его адвокатского статуса.

Федеральная палата адвокатов в лице вице-президента Геннадия Шарова также указала на противоречие постановления Минюста законодательству. «Адвокатское образование не может нести ответственности за нарушение КоАП отдельными адвокатами этого адвокатского образования. Орган юстиции не может лишить адвоката данного права (самостоятельно избирать форму адвокатского образования — ред.), но если он посчитает, что правонарушение, за которое суд применил к адвокату административное взыскание, столь серьезно, что есть основание лишить его статуса, то вправе внести в адвокатскую палату соответствующее представление», — сказал он.

Эмиль Курбединов участвует в большинстве резонансных политических дел в Крыму, защищая крымскотатарских активистов, фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России террористической организации). Он защищал крымского журналиста Николая Семену, а сейчас участвует в деле украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма в ноябре прошлого года. В 2017 году Курбединов был удостоен международной правозащитной премии Front Line Defenders.