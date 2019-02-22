Прокуратура начала проверку после сожжения шаманами пяти верблюдов для «укрепления России»

Прокуратура города Ангарска Иркутской области решила провести проверку после появления в СМИ сообщений о том, что шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») провели обряд «на укрепление России и его народов», в рамках которого сожгли туши пяти верблюдов. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В начале февраля была опубликована видеозапись произошедшего, а накануне заместитель верховного шамана России и инициатор ритуала Артур Цыбиков рассказал о причинах совершения обряда.

«Сохраняя и возрождая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства, нашей страны», — сказал он.

Против обряда высказались, в частности, в бурятском шаманском центре «Тэнгэри», назвав его немыслимым и кощунственным: верблюд, наиболее почитаемое животное, в подношение никогда не ставился, а на почетной стене для божеств был портрет лидера организации. Произошедшее также раскритиковали пользователи YouTube в комментариях к видеозаписи.