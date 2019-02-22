МВД заподозрило молдавского олигарха Плахотнюка в выводе из России 37 млрд рублей

МВД России заподозрило молдавского миллиардера и лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка в организации преступного сообщества, которое вывело из России более 37 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон, оба имеющие российские паспорта, как утверждают в МВД, в 2013-2014 гг. перечисляли под предлогом продажи валюты деньги со счетов своих компаний в Банке «Западный» и «Русском Земельном Банке» иностранным фирмам.

Операции проводились «по надуманным основаниям и подложным документам» — в схеме использовались также и поддельные решения молдавских судов. По делу также был арестован житель Московского региона Александр Коркин, отмечается в сообщении.

Напомним, в конце 2017 года Плахотнюка заочно арестовал суд в Москве по делу о покушении на убийство, а в апреле того же года в Кишиневе арестовали Платона по делу об отмывании более 20 млрд долларов из России.

Платон также был причастен к «Ландромату» — крупнейшей операции по отмыванию денег в Восточной Европе, о которой в 2017 году писала «Новая». Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Зарубежные компании заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты. Однако займы не выплачивались, кредиторы обращались в молдавские суды, который взыскивали эти деньги. Кредиторами и должниками были офшорные компании. Позднее деньги переводили в банки. Руководителем одного из таких банков был Платон. В схеме участвовали 21 российский банк и 100 компаний. Выведенные из России деньги поступили в 732 банка в 96 странах мира.