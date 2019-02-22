Новосибирского кардиохирурга Покушалова арестовали по делу о хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца заместителя директора национального медицинского исследовательского центра Минздрава им. академика Мешалкина кардиохирурга Евгения Покушалова по делу о хищении и отмывании денег (ч. 4 ст. 159, ст. 174.1 УК). Трансляцию заседания вел NGS.ru.

Решение судья объяснила, что Покушалов может препятствовать ходу следствия или воздействовать на свидетелей, у него также имеется недвижимость в США и он якобы может скрыться.

Вину ученый отрицает, а дело называет произволом. Сам Покушалов и пришедшие поддержать его слушатели настаивали на домашнем аресте. По словам корреспондентов NGS, «из зала суда все выходят расстроенными, некоторые плачут».

Как накануне писал «Коммерсант», Покушалова обвиняют в том, что он помогал подконтрольным компаниям выигрывать торги, которые проводила клиника. В результате те получили незаконный доход в размере 6,57 млрд рублей, самого Покушалова заподозрили в хищении около 1,3 млрд руб.