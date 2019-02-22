«Коммерсант»: СК возбудил уголовное дело после заражения детей дизентерией в московских детсадах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после заражения детей дизентерией в московских детсадах через питание в декабре 2018 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка Екатерину Ковалеву.

Она сообщила о звонке из ведомства с просьбой 25 февраля прибыть «на допрос и предоставить медицинские данные и справки по всем заболевшим детям». В ведомстве изданию информацию о возбуждении дела не подтвердили и не опровергли.

«Возможно возбуждение дела по статье 236 УК — за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», — уточнил «Коммерсанту» партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Как отмечает издание, накануне в Общественной палате Москвы прошла встреча представителей Роспотребнадзора, родителей заболевших детей и компаний-поставщиков питания в детские сады. По информации чиновников, дизентерией в декабре прошлого года заболели 127 дошкольников из семи детсадов.

«Коммерсант» отмечает, что питание в дошкольные учреждения на юго-востоке столицы поставляет компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина. Причиной вспышки болезни детей мог стать инфицированный творог с завода в Липецкой области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дизентерией в детсадах Москвы «полностью нормализована», а мэр города Сергей Собянин говорил, что «с первого дня держит эту ситуацию под контролем».

Накануне Совет при президенте по правам человека (СПЧ) обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проконтролировать расследование заражения детей дизентерией.

Пресс-служба «Конкорда», сообщает издание, заявила, что «проведет собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией в ЮВАО» и выплатит компенсации. Их размер представитель компании Максим Бабичев «Коммерсанту» назвать затруднился: «В каждом случае будет индивидуальный подход. Будут оплачены лечение, лекарства и моральная компенсация».