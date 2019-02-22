Путин поручил до 1 марта решить судьбу косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток и белух, находящихся в приморской бухте «Средняя» под городом Находка. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Решение должно быть вынесено до 1 марта 2019 года. Ответственными за судьбу животных назначили министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Колбылкина и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Генеральному прокурору Юрию Чайке поручили продолжить проверки в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в бухте «Средняя», до 1 ноября 2019 года.

До 25 июля правительство должно проработать изменения в российское законодательство по двум вопросам: в части особенностей добычи и использования морских млекопитающих и в части требований к их содержанию.

«Новая газета» сообщала о том, что в прошлом году в вольерах бухты «Средняя» оказались 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать в океанариумы Китая по цене почти в 19 млн долларов.

Зоозащитники утверждали, что эти сделки незаконны. Коммерческая добыча косаток запрещена введением в 1982 году моратория Международной китобойной комиссии. В России отлов данных морских животных возможен только в учебных и научно-просветительских целях.

В ноябре 2018 года прокуратура начала проверку сообщений о вывозе косаток и белух из приморской бухты. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове животных и наложил на них арест. Экозащитники неоднократно сообщали о нарушениях при содержании косаток и белух в вольерах.

21 февраля экологи рассказали о том, что из бухты пропала одна косатка якобы из-за повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде. Ранее из «китовой тюрьмы» уже пропали три детеныша белух, предположительно в возрасте до года. Таким образом, сейчас в бухте находятся 10 косаток и 87 белух.