Гендиректора «Газпром нефти» Дюкова избрали президентом Российского футбольного союза

Гендиректор «Газпром нефти» и председатель совета директоров клуба «Зенит» Александр Дюков избран новым президентом Российского футбольного союза, говорится в сообщении организации.

В безальтернативном голосовании за Дюкова отдали свой голос все 146 делегатов, присутствовавших на заседании конференции РФС. Предыдущий президент организации, вице-премьер Виталий Мутко на мероприятие не приехал. Источники РБК ранее говорили, что он выступал против кандидатуры Дюкова, поскольку тот будет вынужден совмещать две должности.

Виталий Мутко покинул пост в декабре прошлого года. Он возглавлял Союз с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а затем с сентября 2015-го по декабрь 2017-го года.

Он приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в международном Спортивном арбитраже иска о своем отстранении от посещения Олимпиад. И.о. главы организации в декабре 2017 года был назначен гендиректор РФС Александр Алаев.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил ему посещать мероприятия Олимпиады в качестве официального лица. По версии организации, Мутко был причастен к существовавшей в России допинговой системе. Россия эти обвинения отрицала.