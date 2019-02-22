В Приморье задержали одного из родителей, наказавшего в школе пятиклассника-хулигана

Следственный комитет по Приморскому краю арестовал в городе Большой камень одного из родителей, окунувших 12-летнего пятиклассника головой в унитаз за издевательства над их детьми, сообщили РИА Новости в ведомстве. Мужчину зовут Сергей Козлов, рассказала его жена местному изданию Deita.ru.

Уголовное дело по о побоях (ст. 116 УК) следователи возбудили после того, как родители в школе №2 отвели пятиклассника в мужской туалет и окунули головой в унитаз.

До этого они неоднократно жаловались на него: по их словам, он «терроризировал» их детей и портил вещи, а незадолго до инцидента пришел в школу с ножом и ранил девочку, которую госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки.

Как сообщает PrimaMedia, проблемный пятиклассник растет без родителей, его воспитывает одна бабушка. Жители города рассказывали, что он часто конфликтовал с учениками в школе и с детьми во дворе. Мальчик состоит на учете в полиции.