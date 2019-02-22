Путин поручил Кириенко разработать план господдержки молодежной музыки

Президент Владимир Путин поручил своей администрации организовать с экспертами обсуждение мер для господдержки молодежной музыки, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Господдержку получат «современная популярная музыка, в том числе направления, востребованные молодежной аудиторией, а также современные виды визуальных искусств». Разработать меры к 1 сентября поручили первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко.

В конце прошлого года по России прошла волна отмен концертов из-за давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок. Она затронула таких музыкантов, как Элджей, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточка, IC3PEAK, Matrang и «Френдзона».

Позже президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека попросил выяснить причины отмены концертов музыкантов в регионах. В Генпрокуратуре по факту отмен концертов поручили региональным подразделениям провести проверки из-за многочисленных отмен концертов.