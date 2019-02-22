Леонид Парфенов выпустит первую серию обновленной программы «Намедни» 18 марта

Журналист Леонид Парфенов выпустит новые выпуски обновленной программы «Намедни» (полное название «Намедни с Леонидом Парфеновым»). Об этом «Новой газете» рассказал его продюсер Илья Овчаренко. Первый выпуск будет опубликован YouTube-канале Parfenon 18 марта. Программа будет выходить раз в две недели.

По словам Овчаренко, «Намедни с Леонидом Парфеновым» будет выходить на новый лад, который планировался еще со старта авторского интернет-шоу «Парфенон». Речь идет о документальных выпусках.

«Первый блок — с 1946 по 1951 год. Далее у нас еще большие планы на документалистику. И новое телевидение!» — отметил продюсер, добавив, что в данный момент «еще ведутся переговоры на временную эксклюзивность (не телевидение)».

На вопрос о том, кто финансирует проект, Овчаренко ответил: «Спонсора увидите по факту».

Леонид Парфенов анонсировал новые выпуски «Намедни» в конце января 2019 года. «Шесть серий в первом пакете, они сразу делаются только для YouTube, для интернета. Съемки назначены на 21 февраля. <...> Я, конечно, рискую, что обещаю [выход первого выпуска в марте], но пусть лучше будет так, возврата нет, а то позор джунглям и для меня, и для моих коллег», — рассказывал журналист.

Авторская программа «Намедни» впервые вышла на втором канале Центрального телевидения в 1990 году. Первоначально ее формат носил жанр еженедельных «неполитических новостей». Спустя год программу сняли с эфира за комментарий Парфенова по поводу ухода Эдуарда Шеварднадзе с поста министра иностранных дел СССР.

В 1993 году программу возобновили на телеканале НТВ, в 1996 году она сменила формат, превратившись в документальный цикл «Намедни 1961-1991. Наша эра». Проект оказался настолько успешным, что его решили продлить до 1999 года.

В 2001 году программа вновь сменила формат на информационно-аналитическую. Некоторые ее сюжеты вызывали резкую критику российских властей. В частности, широкий общественный резонанс получил выпуск о теракте на Дубровке в октябре 2002 года, когда журналисты показали видеозапись совещания президента России Владимира Путина с силовиками об освобождении заложников. Запись была без звука, журналисты попросили сурдопереводчиков расшифровать слова участников совещания по губам.

«Намедни» закрыли в мае 2004 года. Официальной причиной данного решения стало нарушение Парфеновым трудового договора, «обязывавшего его поддерживать политику руководства телекомпании». По версии СМИ, реальным поводом для увольнения журналиста стал выпуск о процессе над сотрудниками российских спецслужб, которых власти Катара заподозрили в убийстве одного из лидеров чеченских сепаратистов — Зелимхана Яндарбиева.