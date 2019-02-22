Правительство определило сроки создания Центра управления сетями связи из закона о «суверенном интернете»

Правительство поручило Роскомнадзору создать центр мониторинга сетей операторов связи в рамках закона сенатора Клишаса о «суверенном интернете», постановление опубликовано на сайте правительства.

Создать центр Роскомнадзор должен будет к 1 июля, работу тот должен начать к концу года. А Минкомсвязь до 1 мая должна представить перечень видов информации для мониторинга и подготовить проекты правовых актов для реализации системы.

Будущий Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования займется анализом трафика национальных операторов связи и государственных систем передачи данных для «обеспечения целостности <..> и безопасности» Рунета.

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Создание Центра мониторинга сетей связи предполагается еще не принятым законопроектом о «суверенном интернете», в рамках которого построят инфраструктуру для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Центр будет бороться с «серыми» схемами прохождения трафика через госграницу, из-за которых российские операторы, по данным телекоммуникационной компании «ТрансТелеКом», ежегодно несут потери на сумму свыше 375 млн рублей.

Как сообщал Интерфакс, в уже принятом федеральном бюджете на 2019 год были заложены около 600 млн рублей на создание центра, а всего на ближайшие три года на него запланированы около 1.8 млрд рублей.