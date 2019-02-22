Арестованный житель Дагестана рассказал о пытках током ради признания в создании бандгруппы

Арестованный житель Хасавюрта Абдул Магомедов рассказал о пытках со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану ради признательных показаний, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

По словам Магомедова, после задержания, которое сопровождалось избиениями по голове и туловищу, в отделе полиции ему показали несколько фотографий молодых людей.

Магомедов сказал, что не знает, кто они, после чего силовики завязали ему глаза, прикрепили к запястьям электроды и начали пускать ток при каждом отрицательном ответе, постепенно увеличивая его силу.

Как сообщил арестованный, в кабинете находились около 10 человек, говоривших по-русски без акцента. Они потребовали от Магомедова признания в создании незаконного вооруженного формирования. Не выдержав пыток и давления, которые продолжались около суток, молодой человек в этом признался.

По информации «Мемориала», врач, который провел медицинский осмотр Магомедова, не обнаружил на теле молодого человека следов пыток.

19-летнего Абдула Магомедова задержали в ночь с 4 на 5 февраля, о его исчезновении стало известно спустя два дня. В «Мемориале» утверждали, что молодого человека забрали после того, как во время обыска в его доме якобы нашли гранату.

Против Магомедова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (создание незаконного вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой). В рамках этого дела проходят еще два жителя Дагестана — Ханмагомед Исубов и Сергей Коурдаков.

По версии следствия, Коурдаков вовлек Магомедова и Исубова в бандгруппу, которая планировала присоединиться к террористическим группировкам в Сирии либо напасть на сотрудников силовых структур и госслужащих на территории Дагестана. Магомедова и Исубова арестовали на два месяца, они оба признали свою вину.