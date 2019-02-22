Суд в Москве продлил на три месяца арест обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Лефортовский суд Москвы продлил арест до 28 мая американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Слушания прошли в закрытом режиме по просьбе ФСБ.

Судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Уилану еще на три месяца. Председательствующий огласил только резолютивную часть решения.

Как рассказал журналистам адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, в отношении его подзащитного была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой Уилана признали вменяемым.«Мы крайне не довольны решением. Не установлена причастность преступления подзащитного», — заявил адвокат, добавив, что он намерен обжаловать постановление суда.

Защитник также признал, что Уилан перед самым задержанием получил от знакомого гражданина России флэш-карту, на которой, как утверждает следствие, были обнаружены сведения составляющие государственную тайну.

Однако Уилан не успел ознакомиться с содержимым флэшки, утверждает адвокат. По его словам, Уилан полагал, что на флэш-карте содержится открытая информация культурного значения, в частности фотографии храмов.

По данным «Росбалта», на флэшке был список всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Близкий к ФСБ источник канала «Дождь» при этом утверждал, что на ней содержался список курсантов военного училища, которых Уилан якобы искал для «совместного времяпровождения».

Напомним, о задержании американца по подозрению в шпионаже ФСБ сообщила в декабре 2018 года. Брат арестованного Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец.

В конце января у подозреваемого нашли документы, содержащие гостайну. Известно, что Уилан имеет три гражданства — Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи.

Уилан не признает вины и называет свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться.