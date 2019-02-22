Крымская коллегия адвокатов решила не исключать из своего состава защитника Эмиля Курбединова

Крымская центральная коллегия на заседании президиума приняла решение не исключать из своего состава адвоката Эмиля Курбединова, как того требовало Министерство юстиции.

Адвокатская палата Крыма в лице президента палаты Елены Канчи обжаловала решение Минюста. Канчи также присутствовала на заседании президиума.

«У Минюста остается право обжаловать решение палаты и коллегии, но в таком случае это будут действия уже не в отношении отдельного адвоката, а всей Крымской палаты, а это уже совсем другой уровень. Но на сегодняшний момент в этой истории поставлена точка, наша профессиональная корпорация меня защитила», — отметил Курбединов.

Ранее Минюст постановил исключить адвоката на основании двух административных дел, которые возбудили против него по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики) за одинаковые публикации в Facebook и «ВКонтакте», сделанные в 2013 году.

В предписании ведомства указывалось, что Курбединов не может являться членом или учредителем адвокатской коллегии. Защищавший его в суде адвокат Алексей Ладин расценил решение Минюста как фактическое лишение его адвокатского статуса.

Эмиль Курбединов участвует в большинстве резонансных политических дел в Крыму, защищая крымскотатарских активистов и фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России террористической организации).

Он защищал крымского журналиста Николая Семену, сейчас участвует в деле украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма в ноябре прошлого года. В 2017 году Курбединов был удостоен международной правозащитной премии Front Line Defenders.