Бастрыкин поручил создать телефонную линию по экстренному реагированию на сообщения о давлении на бизнес

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать работу телефонной линии по эсктренному реагированию на сообщения о давлении на бизнес.

Как сообщается на сайте ведомства, Бастрыкин также будет лично проводить приемы с представителями бизнеса по вопросам, связанным с преследованиями в предпринимательской сфере.

Глава СК сообщил о данных поручениях после предложений, озвученных президентом России Владимиром Путины во время послания Федеральному собранию 20 февраля.

Во время своего выступления глава государства отметил, что бизнес не должен «постоянно ходить под статьей» и чувствовать риск уголовного преследования. По его мнению, в России необходимо создать цифровую платформу, где предприниматели смогут рассказывать о «притеснениях» своего бизнеса.

Путин также отметил, что следственные действия по «экономическим делам» часто затягиваются. «Человек сидит за решеткой, его ни разу за несколько месяцев не вызвали на допрос. В отпуске был следователь, отвечают мне. Там загрузка огромная. Надо дополнительные ресурсы выделять», — рассказал президент.