«Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанскими клубами в 1/8 финала Лиги Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с испанским «Вильярреалом», а «Краснодар» — с испанской «Валенсией» в 1/8 Лиги Европы.

Жеребьевка прошла сегодня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Ранее «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поскольку результат первой встречи команд был 1:0 в пользу турецкого клуба, «Зенит» вышел в 1/8 турнира.

«Краснодар» также прошел в следующий этап, окончив матч с немецким «Байером» со счетом 1:1. Их первая встреча в Краснодаре завершилась ничьей.

Матчи 1/8 финала футбольного турнира пройдут 7 и 14 марта. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в азербайджанском Баку.