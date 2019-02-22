Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с банкнот тенге

С банкнот казахстанского тенге уберут надписи на русском языке, следует из указа президента Нурсултана Назарбаева от 12 декабря. Теперь надписи на иностранных языках допускаются только на коллекционных или инвестиционных монетах.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке», — говорится в поправках к Концепции дизайна нацвалюты. В предыдущей версии этот фрагмент звучал следующим образом: «На банкнотах и монетах используются надписи на государственном и русском языках».

Хотя государственным языком в Казахстане является казахский, в Конституции страны также говорится об особом межнациональном статусе русского языка — он должен использоваться наравне с казахским в госорганизациях и органах местного самоуправления.

При этом Назарбаев высказывался за повышение статуса казахского языка, за то, чтобы на нем велась работа парламента и правительства, а в 2017 году подписал указ о переводе письменного казахского с кириллицы на латиницу с акутами к 2025 году.