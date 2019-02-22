Москвичку, сын которой провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», арестовали на два месяца

Преображенский районный суд арестовал на два месяца Надежду Куликову, сын которой один провел ночь в заповеднике «Лосиный остров», передает агентство «Москва».

Напомним, женщина обращалась в полицию с заявлением о пропаже сына: она утверждала, что вечером 17 февраля, когда они вдвоем заехали в заповедник, ребенок убежал и не вернулся. Ребенка нашли, когда тот утром вышел к автозаправочной станции.

Позднее при осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и многофункциональный нож. По данным СМИ, мальчик заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако ему удалось освободиться. После этого женщину задержали и обвинили в покушении на его убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК).

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