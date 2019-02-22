The Bell: по делу о создании онлайн-казино Azino777 проходят пять жителей Киева

По делу о создании крупнейшего онлайн-казино Azino777 проходят еще пятеро человек — жители Киева Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева, сообщает The Bell со ссылкой на материалы следствия.

Как выяснил The Bell, 25-летняя Юлия Потурай занималась продвижением в сфере организации музыкальных фестивалей. По предположению издания, она могла участвовать в проведении съемок музыкального клипа Azino с участием рэпера Вити АК. Согласно странице Потурай на LinkedIn, у нее есть опыт работы в IT-сфере.

О 37-летнем Александре Плахтие ранее писал журнал РБК — именно ему, согласно кипрскому реестру, принадлежала компания Leondra Ltd, которая владела казино (так говорилось на сайтах Azino до 2015 года, после этого казино продали компании Victory 777 N.V., которая зарегистрирована в Кюрасао). В 2017 году Плахтий поставил на учет автомобиль Chrysler 300С стоимостью 2 млн рублей.

36-летняя Ирина Брусьо — руководитель компании «Софтанза», зарегистрированной в апреле 2018 года. Ее бенефициаром является немецкая инвестиционная компания Europe Investment Group UG.

Украинка также зарегистрировала компанию «Сейшели», которая специализируется на ресторанном бизнесе, однако заведений с таким названием в Киеве изданию найти не удалось. Годом ранее Брусьо зарегистрировала компанию «Квайн консалтинг» со специализацией «Деятельность в области информационных технологий». Обе компании впоследствии были проданы.

Оксана Алиева работала гендиректором компании «Сейшели», когда она принадлежала Ирине Брусьо. В данный момент Алиева является главой «Тренингового центра A.I.Д.A.». Контактный телефон компании не обслуживается, но ранее он указывался в качестве номера для связи с Алиевой как с пресс-секретарем Украинской академии лидерства и организатором семинаров при поддержке украинского Минобрнауки. Согласно материалам дела, в квартире Алиевой нашли технику с данными о работе Azino.

Обыски также проходила дома в Киеве у 25-летней Юлии Шульги. Осенью 2018 года, когда началось расследование дела Azino, она перестала обновлять соцсети. Шульга окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, тема ее дипломной работы — «Аудиторская проверка финансовой отчетности холдинговой компании».

Ранее The Bell сообщил, что одним из предполагаемых владельцев казино также является житель Набережных Челнов Альберт Валиахметов. По данным украинской судебной базы, он администрировал фирму «Роял Гейм», созданную в 2014 году. Именно эта компания разработала программное обеспечение для Azino и занималась работой порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net.

По подсчетам РБК, годовой объем ставок онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей. Оператором интернет-казино Azino777 выступает компании Victory 777 N.V. В январе 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и российским платежным системам переводить средства на счета этой компании.