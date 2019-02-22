Журналистка The Times написала репортаж из России. МИД обвинил ее в нарушении миграционных законов

Министерство иностранных дел (МИД) России попросило объяснить британскую газету The Times, почему их корреспондентка Джэнис Тернер посещала Москву по туристической визе. Об этом ведомство написало в своем фейсбуке.

14 февраля The Times опубликовала статью Джэнис Тернер «Москва — сверкающий город, утративший душу». По мнению МИД, газета могла сделать подобную публикацию только в том случае, если бы Тернер оформила журналистскую визу и аккредитацию.

«Возникает резонный вопрос: если г-жа Тернер находилась в Москве как туристка, то почему газета The Times публикует этот материал как статью своей корреспондентки?» — отметило ведомство в сообщении.

Министерство считает, что «в разгар антироссийской шпиономании» The Times ввела в заблуждение миграционную службу и заставила свою сотрудницу нарушить российское законодательство.

По правилам, утвержденным правительством России в 1994 году, журналисты иностранных СМИ могут работать на территории страны только после получения аккредитации в МИДе. Аккредитованным иностранным корреспондентам выдается удостоверение, действующее до двух лет. После прибытия в Россию они обязаны в течении трех дней зарегистрироваться в органах Министерства внутренних дел.

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Конфликты между российскими и западными СМИ возникли в декабре 2018 года. Ранее британский медиарегулятор Ofcom сообщил о возможных санкциях против нескольких российских телеканалов, в том числе Russia Today, которых обвиняют в нарушениях при освещении дела об отравлении Скрипалей.

В ответ Роскомнадзор начал проверку BBC World News и других ресурсов телеканала, распространяемых на территории России. В конце января 2019 надзорное ведомство сообщило о найденных нарушениях. Поводом для претензий стали цитаты Абу Бакра аль-Багдади (лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).