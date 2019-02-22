Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты предложило проиндексировать пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года с учетом прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение на сайте правительства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей, размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов первой группы — до 13 674 и 13 812 рублей соответственно.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих вырастет до 12 899 рублей, а размер выплат по случаю потери кормильца семьям военнослужащих — до 10 942 рублей. Размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны увеличится до 31,3 тысячи и 37,4 тысячи рублей соответственно.

Индексация затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий, утверждают в Минтруде. Расходы на увеличение размера социальных выплат составят 7 млрд рублей.

Минтруд разработал данные предложения после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля. Глава государства поставил перед правительством задачу повысить пенсии и единые денежные выплаты: «Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили».