Медведев поручил проработать запрет на клетки в залах судов до 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции, МВД и Министерству финансов до 1 апреля проработать запрет на клетки и прозрачные ограждения («аквариумы») в залах суда.

В июле 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала убрать ограждающие конструкции из судов. По ее мнению, исключения можно делать только для особо опасных преступников.

В ноябре того же года члены Совфеда разработали и вынесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, запрещающий ограждающие сооружения в залах судов. Он был принят в первом чтении.

К отказу от использования клеток Россию призывал Европейский суд по правам человека. Содержание в клетке суд признал необоснованным и «объективно унизительным».

Первый подсудимый, находившийся в клетке во время заседания суда, – серийный убийца Андрей Чекатило в 1992 году. С 1994 года клетки распространились почти по всем судам, где рассматривались уголовные дела. С 2000-х их стали заменять «аквариумами».