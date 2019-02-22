Минтруд по поручению Путина разработал законопроект об увеличении пособий для детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект об увеличении размера выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра труда Максима Топилина.

Ежемесячная выплата с 1 июля 2019 года увеличится с 5500 до 10 000 рублей. Дополнительные расходы на законопроект составят около 13,5 млрд рублей.

«Право на данную выплату имеют неработающие родители, усыновители, опекуны, попечители. Среднегодовая численность получателей такого пособия — около 470 тысяч человек», — напомнили в Минтруде.

О необходимости повысить пособия для детей-инвалидов с 1 июля заявил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля. Он также предложил с 1 января 2020 года увеличить размер выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов.