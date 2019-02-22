СК начал проверку сообщений о пытках последователей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте. Два дня назад ведомство это отрицало

Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу начал проверку сообщений о пытках задержанных в Сургуте последователей «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации).

«Официальных заявлений о пытках у нас до сих пор нет. Но, учитывая ажиотаж, который поднялся после публикации этой информации в СМИ, решено провести доследственную проверку», — сообщил Интерфаксу старший помощник управления СК Олег Меньших.

Проверку информации о пытках также начал аппарат уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой, пишет агентство.

Обыски у 15 членов сургутской общины «Свидетелей Иеговы» прошли 15 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании и участии в деятельности запрещенной организации и вербовке (ч. 1, ч. 1. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК). Троих последователей арестовали.

Позднее семеро иеговистов пожаловались на пытки в здании СК. Задержанных требовали рассказать об устройстве общины, ее руководителях и последователях, а также разблокировать телефоны.

По словам верующих, их руки связывали скотчем, задержанных избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошок. Пытки продолжались на протяжении нескольких часов, утверждают «Свидетели Иеговы».

Представители регионального СК заявляли, что «никакого физического или психического, психологического воздействия на них не оказывалось», а заявления о пытках от них не поступали.