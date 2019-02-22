Активиста «Открытой России» в Петербурге арестовали за участие в «Марше материнского гнева»

Красносельский районный суд Петербурга арестовал на трое суток активиста «Открытой России» Дмитрия Скурихина за участие в несогласованном «Марше материнского гнева» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщило движение в своем телеграм-канале.

Судебное заседание проводилось без защитника. По словам авторов канала, это произошло из-за того, что о суде сообщили в последний момент. Скурихина «тайно вывезли» из отдела полиции, в то время как юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова пыталась к нему пройти.

Как отмечают в движении, с момента ареста до окончания заседания были неоднократно нарушены права активиста. В частности у Скурихина были изъяты личные вещи, а сам задержанный находился в наручниках.

Буракова собирается обжаловать эти действия вместе с постановлением суда в кратчайшие сроки.

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Скурихина задержали утром 22 февраля, когда он выходил из дома в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Ранее его задерживали 10 февраля на «Марше материнского гнева», однако активисту удалось сбежать из полицейской машины.

«Марш материнского гнева» прошел в ряде городов России 10 февраля. В Москве и Петербурге акцию не согласовали. Мероприятие было посвящено свободе политзаключенных, в частности арестованным псковскому координатору «Открытой России» Лии Милушкиной и члену федерального совета движения Анастасии Шевченко.