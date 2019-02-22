Восьмерых фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» обвинили в попытке захвата власти

Управление Федеральной службы безопасности в Республике Крым возбудило уголовное дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК) в отношении восьмерых фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России террористической организации) из Бахчисарая. До этого их уже обвиняли в участии в запрещенной организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Постановление о возбуждении нового уголовного дела было вручено фигурантам сегодня в присутствии адвокатов. «У меня нет логического объяснения возбуждению нового уголовного дела по 278 статье. Восемь человек обвиняются в подготовке захвата власти во всем государстве. Возможно это делается лишь затем, чтобы усилить и утяжелить обвинение по основной "террористической" статье», — рассказал адвокат Сергей Легостов.

Он отметил, что статья о подготовке насильственного захвата власти появилась в обвинении по делу Хизб ут-Тахрир лишь на основании экспертной оценки учения исламской организации, ставящей целью мирное построение мусульманского государства,

а не на основании конкретных действий обвиняемых.

Шестерых жителей Бахчисарая, Сервера Зекирьяева, Эрнеста Аметова, Тимура Ибрагимова, Сейрана Салиева, Марлена Асанова и Мемета Белялова, задержали в рамках дела в октябре 2017 года. Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова задержали в мае прошлого года и их дела были объединены в одно производство.

Кроме того, накануне стало известно, что против Сейрана Салиева возбуждено третье уголовное дело о призывах к терроризму за видео на его странице в «ВКонтакте», которая была удалена в 2017 году.

С 2014 года в Крыму по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир» было задержано более трех десятков мусульман. Большинство из них правозащитная организация «Мемориал» признает политзаключенными. Деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена на Украине, ее члены не преследовались в Крыму до 2014 года.

Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанная в России и странах СНГ террористической, появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Ее сторонники призывают к созданию Халифата в исламском мире. Информационный центр «Сова» отмечал, что поскольку партия не призывает к насильственным действиям, ее признание террористической в России неправомерно.