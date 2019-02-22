«Они исхудавшие, в серых робах». Четверых пропавших полгода назад студентов из Ингушетии нашли в египетской тюрьме, судьба пятого неизвестна

В Каире нашли четырех из пяти человек, задержанных в августе прошлого года в Каире, о судьбе которых с тех пор не было вестей. Они находятся в тюрьме «Тора». Об этом «Новой газете» рассказала супруга одного из задержанных Хадишат Пугоева, накануне о произошедшем сообщил «Кавказ.Реалии».

Издание отмечает, что Исмаила Чемурзиева, Илеза Аушева, Али Дзейтова и Рамазана Плиева обвиняют в причастности к экстремистской деятельности. Информации о пятом задержанном, Хизире Дугиеве, нет. Как рассказал «Кавказ.Реалиям» отец Рамазана Плиева Асхан со слов студентов, их допрашивают о Дугиеве, они предполагают, что он тоже находится под арестом.

Жена одного из арестованных рассказала «Новой», что подробности обвинений в экстремизме неизвестны. Родственники наняли адвоката, шансы на возвращение студентов на родину он оценивается как высокие.

14 февраля родственникам ингушских студентов, приехавшим в Египет, удалось увидеться с арестованными.

«Свидание длилось четверть часа. Они исхудавшие, в серых робах. Не жаловались. Условия содержания так себе. Нам не дали толком поговорить. Тюремщики предупредили, что больше не дадут свидания без представителя российского посольства», — цитируют «Кавказ.Реалии»» отца одного из студентов.

В распоряжении «Новой» есть записки студентов из тюрьмы. В одной из них говорится, что в тюрьме они оказались 31 января, до этого в течение 5,5 месяцев задержанные были у египетских спецслужб, два раза в месяц их возили в прокуратуру, один раз за все время они были в суде. Еще в записках упоминается женщина из Кыргызстана, которая 5,5 месяцев находилась со студентами, а потом их разделили.

По информации «Кавказ.Реалий», российские дипломаты предпочитают дистанцироваться, а египетская сторона тяжело идет на контакт. Во время суда арестантам не предоставили адвокатов и переводчиков, они не смогли себя защитить, потому что не владеют юридичесим арабским. Прокурор требовал продлить арест на 45 суток, судья его поддержал.

Напомним, в августе 2018 года египетские спецслужбы задержали десять человек из Ингушетии, пятерых задержанных впоследствии отпустили. Руководитель правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов рассказывал «Новой», что задержания прошли в один день, люди жили в одном здании, но в разных квартирах. Пугоева утверждала, что находилась на территории Египта законно, она тоже была в числе десяти задержанных. 24 августа прошлого года ее депортировали. Она сообщала со слов властей, что ее выслали из-за того, что у мужа якобы была просрочена прописка.