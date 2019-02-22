Адвокаты молдавского бизнесмена Платона заявили, что ему нанесли ножевые ранения в тюрьме

Бизнесмена Вячеслава Платона, отбывающего срок в тюрьме № 13 Кишинева, могли ранить ножом в ночь с 21 на 22 февраля. Об этом молдавскому изданию Jurnal.md рассказал адвокат Платона Александр Ботнарюк.

Адвокат отметил, что проверить информацию о нанесении ранений Платону невозможно, так как его и родственников не пускают в исправительное учреждение. «Мой коллега спросил врача [тюрьмы], жив ли Платон, каково его состояние здоровья, когда он в последний раз видел его. Врач нас игнорирует, не отвечает ни да, ни нет. Абсолютное молчание», — рассказал Ботнарюк.

Информацию защитника изданию Newsmaker подтвердил другой адвокат Платона Ион Крецу. «Его дважды ударили ножом и бросили в общую камеру», — заявил он, добавив, что о произошедшем сообщили жене бизнесмена, которая рассказала все защитникам.

Newsmaker не смог связаться ни с пресс-секретарем Администрации пенитенциарных учреждений, ни с директор тюрьмы №13.

Бизнесмен Владимир Плахотнюк, заподозренного МВД России в организации преступного сообщества, которое вывело из страны более 37 млрд рублей, и Платон, оба имеющие российские паспорта, как утверждают в российском министерстве, в 2013-2014 гг. перечисляли под предлогом продажи валюты деньги со счетов своих компаний в Банке «Западный» и «Русском Земельном Банке» иностранным фирмам.

В конце 2017 года Плахотнюка заочно арестовал суд в Москве по делу о покушении на убийство, а в апреле того же года в Кишиневе арестовали Платона по делу об отмывании более 20 млрд долларов из России. Он также был причастен к «Ландромату» — крупнейшей операции по отмыванию денег в Восточной Европе, о которой в 2017 году рассказывала «Новая». Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.