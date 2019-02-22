«Роснефть» пригрозила подать иск к итальянской газете за статью о финансировании партии «Лига Севера»

«Роснефть» потребовала от редакции итальянской газеты La Stampa «немедленно» опровергнуть информацию о причастности к финансированию избирательной кампании правой политической партии «Лига Севера».

Как сообщает пресс-служба компании, информация, опубликованная в материале, не соответствует действительности и «является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации».

В случае отказа опровергнуть опубликованные данные «Роснефть» намерена отстаивать свои права в суде.

Итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал материал, в котором утверждалось, что партия «Лига Севера» Маттео Сальвини должна была получить 3 млн евро от российской нефтегазовой компании на финансирование кампании в преддверие выборов в Европейский парламент.

По информации издания, сделка обсуждалась в Москве с «видными представителями путинского истеблишмента» в октябре 2018 года. Пришли ли стороны к соглашению, еженедельнику неизвестно. Помимо L'Espresso и La Stampa, об этой ситуации сообщила также газета La Repubblica.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможную причастность «Роснефти» к финансированию итальянской партии: «Кто говорит? Какие источники? На чем основываются? Давайте спросим у газеты, на чем они основываются, откуда информация и так далее».

На парламентских выборах в марте 2018 года победила правоцентристская коалиция, больше всего голосов избирателей получила «Лига Севера» (17,5%). Глава коалиции, премьер-министр Италии Джузеппе Конте неоднократно высказывался за пересмотр санкционной политики в отношении России. Маттео Сальвини также выступал за «сближение с Россией» и снятие с нее санкций.