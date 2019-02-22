СК Иркутской области в четвертый раз закрыл дело о пытках многодетной матери в полиции

Следственный комитет (СК) Иркутской области прекратил расследование дела о пытках в полиции Марины Рузаевой, многодетной матери из города Усолье-Сибирское, сообщает фонд «Общественный Вердикт». Это уже четвертое прекращение дела.

В преступлении обвинялись пенсионер МВД Денис Самойлов, а также два оперативных сотрудника: Александр Корбут и Станислав Гольченко. Из-за того, что в ходе предварительного расследования СК не обнаружил факта преступления, бывшим обвиняемым дали право на реабилитацию. Помимо этого, они могут требовать компенсацию морального вреда.

Как рассказывал «Общественный Вердикт», в январе 2016 года во время беседы с Мариной Рузаевой в отделе полиции, трое сотрудников пристегнули ее наручниками к лавке, надели на голову пакет и стали избивать, применяя электрошокер. Так полицейские хотели заставить женщину признаться в убийстве соседа.

Последний раз расследование по делу о пытках Рузаевой возобновили 6 ноября 2018 года, но вновь закрыли его уже в конце месяца. Правозащитники узнали об этом в конце декабря.

В декабре 2018 в Усолье-Сибирском возбудили уголовное дело против следователя Сергея Лысых, который вел дело о пытках Рузаевой. Его заподозрили в фальсификации доказательств (ст. 303 УК). По мнению правозащитников, на экспертизе могли подменить куртку Рузаевой, в которой она была в отделении полиции. В январе 2019 года женщину признали потерпевшей по делу.