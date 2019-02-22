Мать девочки, найденной в мертвой в запертой квартире в Кирове, арестовали на два месяца

Мать девочки, умершей от обезвоживания в Кирове в запертой квартире, арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Кировской области.

В ведомстве отметили, что женщине может грозить пожизненное лишение свободы.

Агентство сообщает, что тело трехлетней девочки нашла бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения, 20 февраля. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка могло стать обезвоживание. По предварительной версии, 21-летняя жительница Кирова оставила дочь одну дома на несколько дней. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин рассказывал ТАСС, что мать оставила дочь одну и ушла к подруге 13 февраля, закрыв квартиру и перекрыв воду. «Это страшная смерть, девочка умирала медленно, речь идет об обезвоживании, у нее не было ни воды, ни еды», — говорил он.

Следственное управление СК по Кировской области также возбудило дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК), против неустановленных должностных лиц. По версии следствия, ребенка не показывали врачам с декабря 2016 года.