Коллеги и родители пациентов педиатра из Москвы обвинили его в мошенничестве

Коллеги и родители пациентов московского педиатра Евгения Ликунова выступили с обвинениями в его адрес, заявив, что врач подделывал результаты анализов детей и делал им фальшивые прививки. Об этом сообщает «Медуза».

В частности, педиатр Федор Катасонов накануне написал в фейсбуке «о крайней недобросовестности, а скорее всего о мошенничестве одного довольно известного доктора» и далее объяснил, что речь идет о Ликунове. Катасонов рассказал, что к нему обратилась коллега с вопросом о том, как можно узнать, сделаны ли ребенку прививки. «Со слов мамы, каждый раз делая прививки, доктор отвлекал ее просьбой что-то принести или дать, а в это время делал укол инсулиновым шприцем», — отметил врач.

По его словам, если Ликунов действительно делал прививки, то «здесь налицо множество нарушений», в частности, «вакцинация на дому вообще незаконна», «вакцины нельзя вводить инсулиновым шприцем», «после вакцинации не оформлялся сертификат, вакцины были записаны в карту, в половине случаев без номера серии» и ряд других.

«Медузе» Катаносов сообщил, что после публикации поста к нему обратились многие коллеги Ликунова и бывшие пациенты, которые обвиняли педиатра преимущественно в том, что он переставал выполнять свои обязанности по контракту после получения оплаты. Врач добавил, что написал пост о Ликунове, «чтобы предупредить и обезопасить детей от этой угрозы».

Дина, ребенок которой лечился у Ликунова, рассказала «Медузе», что на второй год после заключения контракта поняла, «что он аферист». У нее возникли подозрения, когда педиатр показал результаты анализа крови ребенка, где было перечислено около шести показателей, хотя там обычно указывается около 30. Дина позвонила в лабораторию, печать которой стояла на бланке, где сказали, что никогда с Ликуновым не работали.

В разговоре со «Снобом» московский педиатр сказал, что знает об обвинениях в свой адрес и согласен с ними частично: «То, что касалось финансовых споров — разногласия действительно имели место, — рассказал он. — Обвинений в том, что я колол вместо прививок физраствор, и прочих обвинений не принимаю. Я всегда действовал профессионально».

«Коммерсант» сообщал, что в 2009 году житель Москвы Максим Гальперин обратился в частную клинику, где работал Ликунов, так как у его сына было заболевание крови и нужно было исключить подозрение на онкологию. Как рассказывал Гальперин, врач предложил отдать деньги за анализы лично ему, а затем за ту же сумму рекомендовал сдать анализы повторно. После получения результатов Гальперин заподозрил подделку, впоследствии это подтвердилось. Он сообщал, что Ликунова уволили, но он «без труда устроился работать в другую клинику».