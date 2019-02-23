Генпрокуратура передала данные ЛГБТ-активиста полиции Чечни. Теперь ему угрожают расправой

ЛГБТ-активист Артем Шитухин заявил, что ему стали поступать угрозы после того, как его личные данные оказались в распоряжении МВД по Чеченской республике.

Данные Шитухина чеченской полиции передала Генпрокуратура. В январе этого года активист обращался в надзорное ведомство в связи с другими угрозами: неизвестные, представляющиеся членами гомофобного объединения «Пила», угрожали ему «охотниками из Чечни». После передачи данных в МВД Чеченской республики, угрожающие стали более осведомлены: например, они демонстрируют, что знают местонахождение активиста.

«Мы знаем, что ты собираешься на марш памяти Немцова в это воскресенье. И уже подготовили тебе страшный подарок <...> Твои данные уже в МВД Чечни <...> тебя могут спокойно доставить в Чечню, а назначение заднеприводных там ты прекрасно знаешь», — говорится в угрозах активистов «Пилы», отправленных с анонимного электронного адреса.

«Согласно многочисленным сообщениям СМИ и выводам Московского механизма ОБСЕ, похищениями, пытками и убийствами ЛГБТ-активистов в Чечне целенаправленно занимаются именно власти и "правоохранительные" органы республики. Сейчас же выясняется, что Генеральная прокуратура передала данное мое заявление со всеми моими персональными данными в МВД Чечни, фактически слив мои данные тем, кто может воспользоваться ими для осуществления против меня преступных действий вплоть до похищения и убийства», — заявил Шитухин «Новой газете». Активист отметил, что намерен подать жалобу на новые угрозы в правоохранительные органы.

Артем Шитухин стал известен после того, как по его жалобе прокуратура Челябинска поручила городскому МВД найти местного жителя Александра Мысливца, оскорблявшего представителей ЛГБТ-сообщества в социальных сетях. Однако сотрудники правоохранительных органов, по словам Шитухина, так и не смогли «установить личность» Мысливца, о чем активиста и уведомили.