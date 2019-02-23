Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией перед поставками гуманитарной помощи из США

Власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, чтобы не допустить в страну гуманитарный конвой из США, прибытие которого ожидается 23 февраля. Об этом сообщила вице-президент Делси Родригес в своем твиттере.

Власти Боливарианской республики, а также российский МИД, заявляют, что под видом гуманитарной помощи США готовит вооруженную провокацию для свержения власти. Из-за этого президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границу с Бразилией, а до этого, как сообщало Reuters, — еще с тремя островами в Карибском море, Аруба, Кюрасао и Бонайре. В ответ глава оппозиции Хуан Гуайдо своим первым указом потребовал открыть границы для поставок гуманитарной помощи.

В Госдепартаменте США обвинения отрицают и называют абсурдными, а Госсекретарь Майкл Помпео написал в твиттере, что часть грузов уже находится в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой (первая партия прибыла туда еще 10 февраля).

At @jguaido’s request, the second tranche of U.S. humanitarian aid landed in Cucuta today. This aid must be allowed to enter #Venezuela and reach people in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/E2NGNz4CfW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 22, 2019

В Кукуте вечером 22 февраля также прошел музыкальный фестиваль Venezuela Aid Live, организованный миллиардером Ричардом Брэнсоном. Несмотря на наложенный Верховным судом Венесуэлы запрет покидать территорию страны, в нем принял участие и Хуан Гуайдо. На конференции он заявил, что преодолеть границу ему помогли военные. Власти Венесуэлы также устроили концерт на границе, в 300 метрах от колумбийского фестиваля.

А на границе с Бразилией в регионе Гран Сабана произошло столкновение между властями и противниками закрытия границы, из-за которого погибли двое человек и пострадали еще 17. Представители индейцев народности пемон препятствовали проезду военных к границе с Бразилией, а те «вместо переговоров стали стрелять», заявил глава местного города CNN.

Напомним, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия выступила в поддержку правительства Мадуро.