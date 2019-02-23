Дебютный фильм Ксавье Леграна «Опекунство» получил «Сезар» за лучший фильм

На 44-й церемонии вручения кинопремий «Сезар» главный приз за лучший фильм получила картина режиссера Ксавье Леграна «Опекунство», полный список победителей опубликован на сайте французской Академии кино.

Ленту отметили еще в трех номинациях — лучший монтаж (Йоргос Лампринас), лучший оригинальный сценарий (Ксавье Легран) и лучшая женская роль (Лея Дрюкер). В своей дебютной картине о жизни мальчика Жульена после развода родителей режиссер, как отмечает Variety, представил «портрет семьи, разрываемой домашним насилием».

Награду за лучшую режиссуру Академия отдала Жаку Аудиару «Братья Систерс». Его вестерн с Хоакином Фениксом и Джейка Джилленхолом также получил еще три статуэтки — за операторскую работу (Бенуа Деби), декорации (Мишель Бартелеми) и звук.

Напомним, в прошлом году «Сезар» за лучший иностранный фильм получила «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, став первой в истории российской картиной, получившей награду французской киноакадемии.