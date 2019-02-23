Бывшего военного коменданта Чечни приговорили к 9,5 годам колонии по делу о взятке

Ростовский гарнизонный военный суд 22 февраля приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД и коменданта Чечни генерал-лейтенанта Леонида Кривоноса по делу о взятках и мошенничества, передает Интерфакс.

Еще одного фигуранта дела, бывшего начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого, приговорили к 8,5 годам колонии строго режима, а капитана запаса Минобороны Вадима Зуева — к 7,5 годам. Всех их признали виновными в четырех эпизодах получения взяток в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК), а также в пяти эпизодах мошенничества (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК).

По версии следствия, Головацкий при посредничестве Кривоноса, уже вышедшего к тому моменту в отставку, и Зуева получал взятки от военнослужащих, желающих продлить контракты сверх возрастного предела или перейти на другое место службы. Как писал «Коммерсант», деньги в размере от 94 до 250 тыс. рублей обвиняемым перечисляли на банковские карточки. Общую сумму полученных взяток следствие оценило в 1,5 млн рублей.

В суде, по данным «Коммерсанта», фигуранты дела свою вину отрицали. В начале вину признал только капитан Зуев, однако позже и он перестал сотрудничать со следствием. В последнем слове он признался в получении взяток, однако не согласился с участием в ОПГ. При этом он ранее уже был посредником в получении взяток и привлекался к уголовной ответственности за два преступления.

Леонид Кривонос занимал пост коменданта Чечни с 2007 по 2010 годы. До этого был исполняющим обязанности военного коменданта республики. В 2010 году он покинул военную службу. Андрей Головацкий был заместителем начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России с 2011 году по 2015 годы. В декабре 2015 года президент своим указом освободил его от должности и отправил в отставку.

Как отмечает «Коммерсант», все три фигуранта дела имели госнаграды и были участниками боевых действий. Генерал Кривонос был контужен во время покушения на президента Чечни Ахмата Кадырова, а капитана Зуева перевели на штабную работу после ранения, в результате которого он остался без пальца руки.