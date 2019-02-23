В Москве загорелась пристройка консерватории им. Чайковского

Обновление 10:56 Пожар был ликвидирован, сообщает ТАСС. Основное здание Консерватории не пострадало, пострадавших также не было.

В Москве начался пожар в здании государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке, 4. Об этом ТАСС и РИА Новости рассказали в экстренных службах. Информации о пострадавших нет.

«Открытым пламенем горит третий этаж», — рассказал собеседник ТАСС, пожару присвоили второй ранг сложности. Это произошло при проведении реконструкции здания. Позже пожарные уточнили, что огонь удалось локализовать на площади 30 кв. м., угрозы распространения нет и повышенный ранг сложности был снят.

Напомним, в начале февраля произошел пожар в дореволюционном доме на Никитском бульваре. В результате пожара погибли восемь человек. СМИ сообщали, что предварительной причиной считается короткое замыкание проводки.