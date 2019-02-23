СМИ узнали о планах США оставить в Сирии 400 военных

США решили оставить в Сирии около 400 военных, сообщили источники Reuters в администрации президента, позднее информацию также подтвердили источники телеканалов CNN и CBS. 21 февраля пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс говорила, что в стране останутся 200 военных.

Военных поделят на две части: 200 человек разместят на северо-востоке Сирии вместе с 800-1500 военными европейских союзников для защиты курдских ополченцев, а еще 200 человек – на базе международной коалиции в Эт-Танфе на границе с Ираком.

О выводе 2000 американских военных из Сирии президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года, связав это с разгромом «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Через несколько дней был подписан соответствующий указ.

Сроки вывода при этом неизвестны, Пентагон отказывался официально отвечать на этот вопрос. По данным источников The Wall Street Journal, администрация президента планировала полностью вывести войска из Сирии к концу апреля.