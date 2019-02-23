Адвокат полпреда Ельцина на Сахалине рассказал о его высылке из Кишинева в Москву

Власти Молдавии депортировали из Кишинева в Москву полпреда президента в Сахалинской области в 1991-1993 годах Виталия Гулия, об этом его адвокат Дагир Хасавов сообщил ТАСС и РБК.

Гулий поехал в страну на могилу матери в Бендерах в Приднестровье. Однако в аэропорту Кишинева, по словам адвоката, его задержали местные правоохранительные органы «по надуманной причине», продержали несколько часов и вернули в аэропорт Домодедово, где его отпустили.

«Видимо, [власти Молдавии] посчитали, что его присутствие там может нанести какой-то ущерб непророссийским кандидатам в канун [парламентских] выборов. К нему никаких претензий не может быть ни в России, ни там», — предположил адвокат. Защита намерена обратиться в МИД и к послу Молдавии в Москве.

В 2015 году Гулия обвиняли в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) из-за высказываний в его книге «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», изданной тиражом 500 экземпляров. Дело закрыли в конце 2018 года после декриминализации антиэкстремистской статьи.