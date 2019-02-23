Выданный США российский программист признал вину в сговоре с целью распространения банковского трояна

Экстрадированный в прошлом году в США 33-летний россиянин Станислав Лисов признал вину по одному из двух пунктов обвинения — в сговоре с целью совершения кибератаки. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, а также адвокат Лисова Аркадий Бух в разговоре с ТАСС.

В США Лисова обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе в причастности к созданию и распространению банковского трояна Neverquest в 2012-2015 годах, который собирал банковские данные пользователей зараженных компьютеров.

По обвинению в сговоре Лисову может грозить до 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 27 июня. Адвокат предположил, что после консультаций с властями Лисова могут осудить на срок, который он уже провел в заключении, и отпустить после оглашения.

Россиянина задержали в Барселоне в январе 2017 года, а через год, в январе 2018-го, депортировали в США. Сообщалось, что Лисову грозит в США до 35 лет тюрьмы.