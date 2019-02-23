СМИ сообщили о задержании студента по подозрению в подготовке теракта в хабаровской школе

В Хабаровске Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего студента Дальневосточного института управления РАНХиГС Александра Онуфриенко по подозрению в подготовке теракта в школе №30. Об этом со ссылкой на источники сообщили телеграм-канал BAZA и газета «Комсомольская правда». Правоохранительные органы в разговоре с «КП» отказались комментировать информацию, официального подтверждения на данный момент нет.

Его задержали 21 февраля, на допросе он, как пишет BAZA, «сначала отнекивался, а потом "слил" все». Он признался, что планировал нападение в школе: «хотел убивать школоту», — приводят его слова авторы телеграм-канала. Он выбрал именно эту школу, поскольку сам ее закончил, его мать также преподавала там русский язык и литературу.

На допросе он также сказал, что его кумиром был устроивший теракт Александр Брейвик, а в ходе обысков у него дома нашли обрез и около сотни патронов к нему, утверждает «КП». У него также обнаружили националистические листовки и два телефона (как пишут оба издания — для конспирации).

Его одноклассница Ксения Ануфриева в разговоре с «Говорит Москва» назвала его замкнутым и странным: «Он был очень молчаливый, ни с кем не общался почти в школе. Над ним смеялись иногда, что он такой странный. <..> У него мама в школе преподавала, но он плохо учился. На него учителя часто жаловались».

По данным «КП», он участвовал в клубах страйкболистов, а также знал местных реконструкторов. Так, на его странице в соцсетях были фотографии в форме интервента 20-х годов на Дальнем Востоке на косплей-мероприятии «Гик-зона».

Как отмечает «КП», выпускником школы №30 также был также Антон Конев, устроивший в 2017 году нападение в хабаровском ФСБ. А мать Онуфриенко была его классным руководителем.

Напомним, 21 апреля 2017 года Конев выманил находившихся в приемной ФСБ людей на улицу, а затем открыл по ним огонь из пистолета Ярыгина, после чего забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него. Также погиб посетитель приемной, еще один человек был ранен.