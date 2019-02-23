Лыжница Непряева взяла бронзу в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на 15 км (смешанной гонке преследования) на чемпионате мира в австрийском Зефельде, говорится на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Therese Johaug (NOR) wins the Ladies Skiathlon World title, her 4th World Championship medal in this event, equalling Marit Bjørgen for most all-time (men and women). pic.twitter.com/qF1kKZcnFb — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 23, 2019

Золото и серебро взяли спортсменки из Норвегии Тереза Йохеуг (36 минут 54,5 секунды) и Ингвильд Эстберг (отставание 57,6 секунд). Непряева отстала от Йохеуг на 58,7 секунды. В десятку лучших также попала Анастасия Седова (+1.50,4).

Это вторая медаль сборной России на чемпионате мира в Зеефельфе. Бронзу в спринтерской гонке свободным стилем 21 февраля выиграл Глеб Ретивых, уступивший норвежцу Йоханнесу Клэбо и итальянцу Федерико Пеллегрино.

В январе Непряева стала первой россиянкой, занявшей призовое место в общем зачете «Тур де Ски», россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова в общем зачете заняли 4 и 5 места соответственно. Лыжник Сергей Устюгов также завоевал на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» серебро.