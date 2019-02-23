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Лыжница Непряева взяла бронзу в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии

Спорт

 

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на 15 км (смешанной гонке преследования) на чемпионате мира в австрийском Зефельде, говорится на сайте Международной федерации лыжного спорта. 

Золото и серебро взяли спортсменки из Норвегии Тереза Йохеуг (36 минут 54,5 секунды) и Ингвильд Эстберг (отставание 57,6 секунд). Непряева отстала от Йохеуг на 58,7 секунды. В десятку лучших также попала Анастасия Седова (+1.50,4).

Это вторая медаль сборной России на чемпионате мира в Зеефельфе. Бронзу в спринтерской гонке свободным стилем 21 февраля выиграл Глеб Ретивых, уступивший норвежцу Йоханнесу Клэбо и итальянцу Федерико Пеллегрино.

В январе Непряева стала первой россиянкой, занявшей призовое место в общем зачете «Тур де Ски», россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова в общем зачете заняли 4 и 5 места соответственно. Лыжник Сергей Устюгов также завоевал на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» серебро.

Теги:
чемпионат мира, лыжи, спортсмены, va
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