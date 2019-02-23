МВД Украины заподозрило штаб Порошенко в подкупе избирателей

МВД Украины проводит расследование дел о подкупе избирателей штабом действующего президента страны Петра Порошенко на предстоящих выборах. Об этом рассказал глава министерства Арсен Аваков в интервью изданию «Зеркало недели».

«У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению [главы партии «Батькивщина» Юлии] Тимошенко, они касаются "сеток" Порошенко. Я бы сказал, что эти сетки многослойные. Первая, низовая сетка — назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении», — сказал он, добавив, что по закону «любая плата за агитацию — это подкуп избирателя».

По словам Авакова, агитаторы ходят по квартирам и собирают информацию о «потенциально лояльных к кандидату» гражданах. Затем, объяснил министр, появляется другой вид «сетки»: «Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку"».

Аваков рассказал, что в это время агитатор приходит в квартиру человека, который сказал о лояльности к кандидату, и предлагает жителю написать заявление на получение материальной помощи. «И так по всей стране», — отметил он.

Аваков сообщил, что объем денежных ресурсов для подобной схемы составляет до 1,5 млрд гривен (более 3,6 млрд рублей). «Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и тысяча — премия, если кандидат выиграет», — рассказал министр.

Как сообщал Интерфакс, ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали об обысках у волонтеров штабов Тимошенко для недопущения избирательных пирамид на президентских выборах. Замглавы СБУ Виктор Кононенко говорил, что обыски проводили сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) и отмечал, что партийных офисов они не касались.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала 44 кандидатов, среди них — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.