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Российский лыжник Большунов завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ в Австрии

Спорт

 

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира, проходящем в австрийском Зеефельде. 

Как отмечает «Чемпионат», первое место занял норвежский спортсмен Сьюр Рете, завершивший дистанцию в 30 км за 1 час 10 минут 21,8 секунды. Большунов финишировал на 0,1 секунды позже. Бронзу завоевал норвежский лыжник Мартин Сундбю (+0,7 секунды). 

Ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на 15 км.

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта. 

Теги:
em, лыжи
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