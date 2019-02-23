Российский лыжник Большунов завоевал серебро в скиатлоне на ЧМ в Австрии

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира, проходящем в австрийском Зеефельде.

ВОТ ЭТО ФИНИШ! 🔥



Александр Большунов завоёвывает серебряную медаль чемпионата мира в скиатлоне 🥈 pic.twitter.com/vDjFjINFtR — Чемпионат (@championat) February 23, 2019

Как отмечает «Чемпионат», первое место занял норвежский спортсмен Сьюр Рете, завершивший дистанцию в 30 км за 1 час 10 минут 21,8 секунды. Большунов финишировал на 0,1 секунды позже. Бронзу завоевал норвежский лыжник Мартин Сундбю (+0,7 секунды).

Ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в скиатлоне на 15 км.

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.